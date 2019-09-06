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توك شو

4 ملايين توك توك.. مصطفى بكري يطالب الحكومة بتسوية أحوال أصحاب التكاتك

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 06:26 م
مصطفي بكري
مصطفي بكري
خالد محيي الدين
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن قرار مجلس الوزراء بإلغاء التوك توك يعد من أبرز القرارات التي تم اتخاذها خلال العام الجاري، نظرا لكونها خطأ من البداية.

وأوضح، "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن مصر يسير بها 4 ملايين مركبة توك توك ما يستلزم وضع خطة سليمة وواضحة لرفع تلك المركبات غير الامنة واستبدالها بسيارت "ميني فان"، فضلا عن تعويض أصحابها أو تسوية أحوالهم.

ولفت إلي أنه تحدث مع بعض سائقي التكاتك الذين يمرون بحالة من الخوف علي عملهم ومصدر رزقهم، مطالبا الحكومة بوضع خطة كامله لإحلال تلك المركبات وإيجاد حلول سليمة لأصحابها.

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