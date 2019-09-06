ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طالب يكشف تعرض الدارسين المصريين في أوكرانيا إلى النصب.. فيديو

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 06:28 م
طلاب مصريون يتعرضون
طلاب مصريون يتعرضون للنصب في أوكرانيا
عمرو ممدوح
قال محمد الحسيني، أحد الطلاب المصريين الذين تعرضوا للنصب في أوكرانيا، إنهم دفعوا مبالغ كبيرة، مشيرا إلى أن البعض تم النصب عليه في 13 ألف دولار.

وأضاف محمد الحسيني، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أنهم تقدموا للدراسة في إحدى الجامعات بأوكرانيا، إلا أنهم لم يجدوا معامل ولا قاعات بالجامعة، أو أي إمكانيات.

وأوضح أنهم اكتشفوا أن الجامعة التي يدرسون بها في أوكرانيا غير معترف بها في مصر، مشيرا إلى أنهم تقدموا بطلب للنقل من هذه الجامعة إلى جامعة أوكرانية أخرى معترف بها في مصر، إلا أنهم فوجئوا برفض الطلب، واكتشفوا تعرضهم للنصب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طلاب الـ 50% بالثانوية العامة.. حقيقة عروض الالتحاق بكليات القمة بالخارج.. وروسيا وأوكرانيا الأبرز

وزيرة الهجرة: نتابع بقلق مع سفارتنا بأوكرانيا تطورات أزمة الطلبة المصريين

الهجرة: نتابع تطورات أزمة الطلبة المصريين في أوكرانيا

أول تحرك برلمانى لإنقاذ طلبة مصريين من عملية نصب بجامعة أوكرانية

اخبار البرلمان.. هل تعمد تأجيل قانون الإيجار القديم.. و3 شروط لحصول المطلقات على المعاش

بعد النصب على طلاب جامعة أوكرانية.. برلماني: احذروا سماسرة الجامعات

ترشيحاتنا

ياسمين الخطيب بعد 3 زيجات: أتمنى الزواج من ملياردير

التفاصيل الكاملة لخطوبة أصغر طفلين بالغربية.. الطفلان ارتبطا في الابتدائي عاطفيا.. والعائلة: حبينا نلم شملنا..صور

جمال الغندور يحسم هوية حكام نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

في عيد ميلادها الـ 48.. مفيدة شيحة إعلامية جريئة أعلنت خيانتها على الهواء

الحكومة تعلن موعد بدء عمل الجهاز الإداري من العاصمة الجديدة

صوت لفخر العرب .. محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف في ليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموت يحوم حول البهاما.. شاهد | جثث ومفقودون بالآلاف بسبب إعصار دوريان

منة عدلي القيعي ساخرة: وأنا بمضي مع المدرب الجديد كول سلو.. صور

لنشر ثقافة الرياضة .. انطلاق ماراثون الشروق للدراجات ..صور