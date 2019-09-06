طالب يكشف تعرض الدارسين المصريين في أوكرانيا إلى النصب.. فيديو

قال محمد الحسيني، أحد الطلاب المصريين الذين تعرضوا للنصب في أوكرانيا، إنهم دفعوا مبالغ كبيرة، مشيرا إلى أن البعض تم النصب عليه في 13 ألف دولار.



وأضاف محمد الحسيني، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أنهم تقدموا للدراسة في إحدى الجامعات بأوكرانيا، إلا أنهم لم يجدوا معامل ولا قاعات بالجامعة، أو أي إمكانيات.



وأوضح أنهم اكتشفوا أن الجامعة التي يدرسون بها في أوكرانيا غير معترف بها في مصر، مشيرا إلى أنهم تقدموا بطلب للنقل من هذه الجامعة إلى جامعة أوكرانية أخرى معترف بها في مصر، إلا أنهم فوجئوا برفض الطلب، واكتشفوا تعرضهم للنصب.

