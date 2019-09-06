المعاهد الفنية بجامعة الأزهر .. لهذا السبب غير موجودة في الرغبات

كشف مصدر بجامعة الأزهر، عن عدم وجود معاهد فنية ضمن رغبات تنسيق الجامعة للعام الجديد 2019-2020.



وأضاف المصدر لصدي البلد، ان هذا الأمر لا يعني إلغاء المعاهد الفنية ولكن سيتم التعامل مع الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه المعاهد من خلال التحويل الورقي وسيكون بعد إعلان نتيجة التنسيق النهائية.



وأشار إلى أنه حتى الان لم يحدد الآلية النهائية لنظام الالتحاق بهذه المعاهد سواء من خلال المجاميع او النسبة المئوية وذلك لانه لم يتم معرفة مؤشرات الإقبال من الطلاب حتى يتم وضع التنسيق بناء على هذه المؤشرات.



وأكد أن كليات العلوم في البنين والبنات مستعدة لبدء الدراسة في هذه المعاهد.