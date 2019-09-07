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برلمان

برلماني يكشف عن قيمة التصدير الزراعي لمصر سنويا

السبت 07/سبتمبر/2019 - 02:01 ص
النائب عمرو الجوهري
النائب عمرو الجوهري
عبد الرحمن سرحان
قال عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن صادرات مصر الزراعية تتراوح من 4.5 إلى 5 مليار دولار سنويًا وهذه قيمة ضئيلة للغاية مقارنةً بخبرة مصر الزراعية.

وأضاف "الجوهري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تصدير مصر البلح إلى الصين، له مردود إيجابي في زيادة قيمة الصادرات الزراعية، مشيرًا إلى ضرورة استمرار القدرة على التصدير المنتظم لها.

وأشار النائب إلى أن تصدير البلح للصين، سيؤدي إلى توافر فرصة عمل كبيرة وتوفير العملة الصعبة.

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