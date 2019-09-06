الإفتاء: المنهج واحد في إصدار الفتاوى الهاتفية أو الإلكترونية

قال الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا فرق بين الفتاوى الهاتفية أو الشفهية أو الإلكترونية، فلا يستلزم حضور المستفتى دائمًا لدار الإفتاء.



وأضاف "عويضة" فى إجابته عن سؤال: "هل الفتوى الهاتفية بنفس قوة الفتوى الشفوية؟"، أن من آداب الفتوى توصيف الأمر كاملًا دون أي نقصان من ناحية المستفتى بقيامه بإخفاء معلومة أو حذفها، وإذا أخفى معلومات يتسبب فى تضارب؛ ينتج عنه إصدار فتوى قد تكون غير صحيحة.



وتابع: أن دار الإفتاء منهجها واحد، أيًا كانت طريقة التواصل، كما أنها تنظم فتاويها بإصدارها معتمداتٍ فى أحكام العبادات والمعاملات، للقضاء على عدم الانضباط فى الفتوى.





واختتم أمين الفتوى أنه عند الأمور المهمة التى تحتاج إلى نقاش واستفاضة فى الحديث؛ كالمسائل المتعلقة بالزواج والطلاق، نخبر المتصل هاتفيًا أو إلكترونيًا بأنه لابد من حضوره لدار الإفتاء.