بـ تيشرت مقطع من الكتف.. جنا عمرو دياب تنشر صورًا عفوية مع قطة

نشرت جنا، ابنة المطرب عمرو دياب، صورا لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وهي بإطلالة جذابة وانيقة للغاية، حيث أنها اعتمدت فيها بالتصوير مع قطة سوداء غير حقيقية "دمية".



وارتدت جنا عمرو دياب تي شيرت طويلة بأكمام طويلة باللون الاسود، والمقطعة من منطقة الكتفين، وارتدت قبعة كبيرة سوداء، وهو ما جعلها تظهر بإطلالة غامضة ومخيفة.



وتركت جنا عمرو دياب شعرها منسدلا عبر كتفيها،وهو ما أبرز من جمال ورقة ملامحها، ولم تتكلف في وضع مساحيق التجميل، إلا أنها ظهرت بإطلالة طبيعية وغير متكلفة.



ولم تتكلف جنا عمرو دياب في ارتداء الاكسسوارات، حيث انها اكتفت بالظهور باطلالة عفوية، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..