اللواء مدحت قريطم يكشف تفاصيل استبدال التوك توك بسيارات ميني فان.. فيديو

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، إن وزير التنمية المحلية وجه كل المحافظين بإعداد دراسة حول مشروع استبدال التوك توك بسيارات ميني فان، حتى لا يتحول المشروع إلى توك توك جديد.



وأضاف اللواء مدحت قريطم، في حواره ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أن الحكومة قدمت مشروعا كاملا متكاملا بشأن القضاء على مشكلات التوك توك، وذلك من خلال إنتاج سيارات ميني فان آمنة، ومرخصة، تعمل بالغاز الطبيعي.



وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، أن أعداد التوك توك في الشارع المصري وصلت إلى 3 ملايين توك توك، مشيرا إلى أن المرخص منهم لا يتجاوز 400 ألف توك توك.

