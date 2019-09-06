روسيا تهزم الأرجنتين في ثان أيام مونديال ناشئات الطائرة بالقاهرة

حقق المنتخب الروسي الفوز على نظيره الأرجنتيني بثلاثة أشواط نظيفة، في إطار مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بالدور التمهيدي من بطولة العالم للكرة ناشئات تحت 18 عاما، والمقامة حاليا في مصر وتستمر حتى يوم 14 سبتمبر الجاري.



وجاءت نتائج الأشواط كالتالي، (25-19)، (25-17)، (25-16).



وكان المنتخب الأرجنتيني قد خسر أمام رومانيا بنتيجة (3-0) في الجولة الأولى، فيما تعد هذه المباراة هي الأولى للمنتخب الروسي بعد أن حصل على راحة من منافسات الجولة الافتتاحية.



وتلعب المجموعة الثالثة مبارياتها على صالة 2 بإستاد القاهرة، وتضم منتخبات الأرجنتين وروسيا ورومانيا وبيلاروسيا وتايلاند.