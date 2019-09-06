سلامة: أمريكا أدرجت ناقلة النفط الإيرانية في وضع الكارثة

قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى العام، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تفلح في السيطرة على ناقلة النفط الإيرانية أدريا 1 وإفراغ حمولتها في سوريا حيث تمكنت الناقلة الإيرانية من إفراغ حمولتها امس - وفقا لوسائل الإعلام - في احد الموانئ السورية.



وأضاف " سلامة"، في تصريحات لصدى البلد، أن الإدارة الأمريكية وضعت الناقلة و طاقمها في وضع (الكارثة) و هو المصطلح البحري الذي يطلق على السفن التي لا تستطيع مواصلة رحلتها سواء لظروف جوية او بحرية قاهرة او لإجراءات قسرية كالتي نفذتها الإدارة الأمريكية حيال اي دولة تقوم بأعمال التموين بالوقود او الطعام او الماء او غيره من المواد الضرورية لاستمرار الناقلة في إبحارها حيث أكدت الإدارة الأمريكية ان من شأن ذلك اعتبار هذه الدولة داعمة للإرهاب.



وأضاف: في ذات الوقت و بفرضية الإكتفاء الذاتي للسفينة من كافة المواد اللوجستية المختلفة فلن تسمح سلطات جبل طارق بمرور السفينة من المياه الإقليمية لجبل طارق إن عادت السفينة إلي إيران.