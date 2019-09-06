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سامح الملاح: إنشاء 4 مناطق تكنولوجية خارج القاهرة.. فيديو

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:07 م
سامح الملاح
سامح الملاح
هاني حسين
قال سامح الملاح المدير التنفيذي لشركة سيليكون، إن العالم يتجه نحو صناعة تكنولوجيا المعلومات التي تعتبر القاطرة التي تجذب كل الصناعات الأخرى، ومصر تولي اهتماما بهذا القطاع.

وأضاف سامح الملاح في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن توجه الدولة في عام 2016 كان ضرورة العمل على توطين تكنولوجيا المعلومات خارج القاهرة .

وتابع سامح الملاح: "أطلقنا مبادرة إنشاء المدن التكنولوجية وكان التوجه لإنشاء منطقة تكنولوجية في كل محافظة ، وتم إنشاء 4 مناطق تكنولوجية خارج القاهرة في أسيوط وبني سويف وبرج العرب ومدينة السادات".

وأكمل سامح الملاح: "نركز على مراكز الإبداع وتكنولوجيا المعلومات والتدريب والتنمية البشرية، والهدف من إنشاء مناطق التكنولوجيا توفير المزيد من فرص العمل".

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