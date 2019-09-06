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قصور الثقافة: نسعى لإتاحة المنتجات الفنية للجماهير

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:14 م
رئيس الهيئة العامة
رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور أحمد عواض
خالد محيي الدين
قال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور أحمد عواض، إنهم يسعون لإتاحة المنتجات الثقافية والفنية للجماهير في كافة قري ونجوع الجمهورية، حيث يخرجون للمصريين في كل الاحتفالات، والاعياد والمناسبات باعمال فنية مبدعة بكافة الشوارع والميادين.

وتابع، أحمد عواض خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "مصطفي بكري" في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أنهم يولون اهتماما شديدا بمحافظات الصعيد خاصة المنيا، حيث بدءوا في مشروع الـ44 قرية بالتنسيق مع المحافظة، مؤكدا "احنا نزلنا للناس على الأرض".

ونوه، إلى أن هناك قوافل تجوب كافة المحافظات والمناطق البعيدة في الصعيد، شمال سيناء، مرسي مطروح وحلايب وشلاتين، لافتا إلي أن الهيئة العامة لقصور الثقافة قوية للغاية، نظرا لاستطاعتهم الوصول لكل المصريين بكافة القرى والنجوع.

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