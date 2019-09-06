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سدد فواتيرك بسهولة وأمان فى أي وقت عبر خدمة فوري ماكينات صرف بنك عَوده.. تفاصيل

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 11:05 م
بنك عودة
بنك عودة
احمد عبد القوى - ميس رضا
يقدم بنك عَوده خدمة دفع الفواتير من خلال ماكينات الصراف الآلي عن طريق خدمة فوري للدفع الإلكتروني، في ضوء حرص البنك على دعم عملائه وتلبية كافة متطلباتهم المالية عبر تزويدهم بالخدمات فائقة الجودة.

تعد فوري شركة متخصصة في توفير حلول الدفع الإلكتروني، مما يمكن العملاء من متابعة وسداد الفواتير بأمان وسرعة، علمًا بأن الخدمة متوفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، من خلال جميع ماكينات الصراف الالي لبنك عَوده

الخصائص والمميزات

يمكن الآن استخدام خدمات فوري لمعرفة قيمة الفواتير وسدادها وكذلك شحن رصيد الهاتف المحمول دون تحمل عناء الانتظار في صفوف طويلة.

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