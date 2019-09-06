400 سيارة ميني فان للقضاء على ظاهرة التوك توك بـ بني سويف

لا يمر يوم في محافظة بني سويف الا ويقع فيه حادث "توك توك " فإما مروري وإما جنائي وعلي الرغم من إصدار محافظة بني سويف قرارا بترخيص مركبات "التوك توك" إلا أن أغلب أصحابها وسائقيها يرفضون ترخيص المركبات أو إصدار تراخيص خاصة بالسائقين في محاولة منهم للهروب من الضرائب والتأمينات والمخالفات ومحاولة الابتعاد عنها وعدم الالتزام بخطوط السير، والعمل تحت عشوائية اعتادوا عليها منذ أن وطأت مركبات الـ"توك توك" أرض المحافظة، حتى وصلت إلى أعداد لا يمكن حصرها في الوقت الحاضر، لسهولة تنقلها في الشوارع الضيقة .



وتنتشر مركبات التوك توك في المراكز التابعة للمحافظة عنها في العاصمة خاصة في مركزي الواسطي وناصر والفشن وببا وسمسطا واهناسيا .



وفي مدينة بني سويف تنتشر التكاتك حول مواقف سيارات التوابع عنها داخل المدينة .



أكد محافظ بني سويف ، المستشار هاني عبدالجابر، أن المحافظة تعمل من خلال خطة عمل متكاملة في ملف "التوك توك" على مستوى المحافظة مع مراعاة المصلحة العامة، والعمل من خلال عدد من المحاور، حيث يتم السير في منح التراخيص لـ 4000 "توك توك"، وهو العدد الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وتم حتى الآن إصدار الترخيص لـ 2930 "توك توك" بنسبة تزيد عن 70% من المستهدف الذي انطبقت عليه الاشتراطات الفنية والتنظيمية، والتي أهمها منع تسيير مركبات "التوك توك" في عواصم المحافظات أو المدن أو إليها أو في الطرق الرئيسية والسريعة وأن يقتصر سيرها في الطرق الفرعية الداخلية.



وتابع محافظ بني سويف، "تم التنسيق بين إدارة المرور والوحدات المحلية والجهات المعنية، لإلزام التوك توك بالالتزام بخطوط السير المحددة، والحد من التكدس المروري الذي قد يكون التوك توك عنصرا أساسيا فيه في بعض الأحيان"، مشيرا إلى أنه كلف المرور بإعداد تصور لتنظيم عمل "التوك توك" بالشوارع وخطوط السير بما يحقق السيولة المرورية وعدم التواجد في الطرق الرئيسية.



وأشار المحافظ إلى الدفع بتسهيل الإجراءات أمام سائقى أو أصحاب "التوتوك"، للحصول على التراخيص وتقنين أوضاعهم دون أن يؤثر ذلك على استيفاء الاشتراطات الأساسية والتي لا يمكن التساهل فيها، مع دراسة الوضع الحالي لتوزيع الحصص المسموح بها لكل مركز، وإمكانية زيادتها أو تعديلها بما يتناسب مع طبيعة الحركة المرورية واحتياج المواطنين لهذه الخدمة.



كما أصدر المحافظ قرارًا رقم 488 لسنة 2019 يقضي بالموافقة لإدارة مرور بني سويف بفتح باب تراخيص تسيير لــ(400) سيارة مينى فان "7 راكب" أجرة،والتي تستخدم في نقل الأفراد بدائرة المحافظة ،وذلك طبقًا لقانون المرور وتقرير إدارة المرور والمحدد به الأعداد المطلوبة بكل وحدة محلية بدائرة المحافظة.



وطبقا لتقرير إدارة المرور فقد تم توزيع العدد الإجمالي للسيارات المقرر ترخيصها والبالغ عدد 400 سيارة "أجرة" بواقع 50 سيارة لكل مركز من مراكز المحافظة السبع باستثناء مركز بني سويف والذي تم مضاعفة العدد المخصص له ليصل إلى 100 سيارة مينى فان.

