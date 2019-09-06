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فن

إطلالة أنثوية لـ زينة بالأبيض والأسود .. شاهد

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:27 م
زينة
زينة
محمد بدران
نشرت الفنانة زينة صورة لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، باطلالة جذابة بالأبيض والأسود.

وعلقت زينة على صورتها "اقتنعت أن الراحة لا تعني أننى أعيش حياة جميلة، بل تعنى إفراغ راسي من كل شيء يزعجنى بحب الصورة دى اوى".

ونالت الصورة العديد من التعليقات من متابعي زينة على موقع التواصل الاجتماعي.

ووقعت مشاجرة بين أحمد عز مع زينة وشقيقتها في أثناء تواجدهم بالساحل الشمالي، بسبب الخلافات بينهم وقام كل من الطرفين باتخاذ الإجراءات القانونية.
إطلالة أنثوية لـ زينة بالأبيض والأسود .. شاهد

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