خالد صفوت: ترتيبنا الدولي مؤشر لسوء جودة التعليم في المدارس.. فيديو

قال خالد صفوت مؤسس رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة، إن ترتيب مصر في تصنيف التعليم في المرتبة قبل الأخيرة عالميا، مشيرا إلى أن ذلك يدل على عدم وجود جودة تعليم في المدارس الحكومية أو الخاصة أو حتى الدولية.



وأضاف صفوت، في حواره ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أن المدرس في المدارس المصرية غير مؤهل أو مدرب، مشيرا إلى أن هناك فوضى كبيرة داخل المدارس المصرية.



وأوضح مؤسس رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة، أن هناك مدرسين أجانب يعملون داخل المدارس المصرية، كانوا يعملون في الكوافير، مشيرا إلى أن المدارس الخاصة أصبحت مؤسسات هادفة للربح، بالمخالفة للقانون.

