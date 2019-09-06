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حوادث

خدمات.. التفاصيل الكاملة لـ مبادرة كلنا واحد لتوفير الزي والمستلزمات المدرسية

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:29 م
كلنا واحد
كلنا واحد
مصطفي الرماح
قامت وزارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة " كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية إعتبارًا من يوم 27/8/2019 بالتنسيق مع منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى ، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسى – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمى لـ وزارة الداخلية لتلبية إحتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة .

وللتعرف على كافة التفاصيل الدخول إلي موقع وزارة الداخلية

هذا وقد لاقت مبادرة كلنا واحد إقبالًا وإستحسانًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة مقارنةً بأسعار السوق ، كما عبروا عن تقديرهم للدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم .

هذا وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين .

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