أحمد عواض: المرأة ظهرت بشكل قوي في الأعمال الثقافية بالمنيا

قال الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إنهم اتجهوا إلى منطقة "دلجا" في محافظة المنيا، حيث لاقت الأعمال الفنية والثقافية للهيئة، استحسان الأطفال في البداية، من ثم نالت إعجاب بعض الفئات العمرية المختلفة، لافتا إلي أن مشاركة المرأة ظهرت بقوة في تلك الأعمال الثقافية.



ونوَّه رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي مصطفي بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أنهم شرعوا في بدأ برامج الحرف التراثية والأعمال الفنية داخل "دلجا" بالتنسيق مع المحافظة والوزارات المختلفة.



وأشار إلى أن الاستثمار في العمل الثقافي هو أمر طويل المدى، حيث يأتي بثماره بعد فترة طويلة، مؤكدا أنهم لم يتركوا الأماكن التي قاموا بجولات بها مثل الصعيد والمحافظات الحدودية كمرسى مطروح وشمال سيناء.