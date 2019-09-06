الرئيس الأفغاني يؤجل زيارته إلى واشنطن

أعلنت مصادر في الحكومة الأفغانية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني أجَّل زيارته المُقررة إلى الولايات المتحدة، دون الكشف عن سبب تأجيل الزيارة.



وكانت مصادر مطلعة ذكرت، في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس الأفغاني سيتوجه إلى واشنطن غدًا السبت لعقد مباحثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.



بينما ذكرت وكالة أنباء "خامة-برس" الأفغانية أن الرحلة تأجلت إلى موعد 13 سبتمبر الجاري بسبب اختلاف وجهات النظر بين المسؤولين الأفغان ونظرائهم في الولايات المتحدة فيما يتعلق بمشروع الإعلان المتعلق بعملية السلام.



وأضافت أن الجانبين الأفغاني والأمريكي سيعقدان مباحثات بشأن المخاوف التي أثارتها الحكومة الأفغانية حول اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، كما سيبحثان مسألة الانتخابات الرئاسية في أفغانستان، وأهمية إجرائها خلال الفترة المُقبلة.



وتأتي زيارة عبد الغني إلى واشنطن بعدما أعربت كابول عن إحباطها حيال صفقة سلام اتفقت عليها واشنطن وطالبان من حيث المبدأ، وفي وقت يواصل فيه الأمريكيون الضغط من أجل إجراء مفاوضات داخل أفغانستان قبل الانتخابات الرئاسية المنتظرة في 28 سبتمبر.