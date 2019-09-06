الاتحاد الأفريقي يرفع التجميد عن عضوية السودان

نقلت قناة "العربية" عن سفارة السودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إعلانها اليوم أن مجلس الأمن والسلم الأفريقي رفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي.



وقال بيان السفارة السودانية "نزف البشرى للشعب السوداني برفع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الأفريقي، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من إعلان عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء عن تشكيل حكومة الفترة الانتقالية".



وتأتي خطوة الاتحاد كاعتراف بالجهود المضنية التي بذلتها الأطراف الفاعلة بالبلاد في تكوين حكومة انتقالية بقيادة مدنية، وفقا لبيان السفارة السودانية.



وثمن السفير أنس الطيب الجيلاني، القائم بأعمال سفارة السودان بأديس أبابا، الدور الإفريقي برفع مجلس السلم والأمن تعليق أنشطة السودان في الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن القارة الأفريقية قادرة على حل المشاكل الإفريقية في إطار البيت الأفريقي.



وفي وقت سابق اليوم الجمعة، رحب الاتحاد الأفريقي بتشكيل الحكومة الجديدة في السودان، واصفا ذلك بأنه بداية عهد جديد وإنجاز تاريخي.



وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، في تغريدة على "تويتر"، إن إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في السودان وتعيين أول وزيرة للخارجية (أسماء محمد عبدالله) في البلاد يمثلان بداية عهد جديد.



وهنّأ فكي الشعب السوداني على الحكومة الجديدة ووصفها بـ"الإنجاز الكبير".



وفي يونيو الماضي، قرر الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته لحين تسليم السلطة للمدنيين.



ومجلس السلم والأمن الأفريقي هو جهاز تابع للاتحاد الإفريقي والمسئول عن تنفيذ قرارات الاتحاد ومكلف بحفظ السلام والاستقرار في القارة، ويتم انتخاب الأعضاء من قبل الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي بحيث تعكس التوازن الإقليمي في إفريقيا.



ويتكون المجلس من 15 بلدا؛ منها 5 بلدان يتم انتخابها كل ثلاث سنوات، و10 دول لمدة سنتين.