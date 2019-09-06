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خالد صفوت: المدارس الخاصة ترفع المصروفات دون مبرر أو تطوير بالتعليم .. فيديو

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 08:05 م
مدارس خاصة
مدارس خاصة
عمرو ممدوح
قال خالد صفوت، مؤسس رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة، إن هناك مبررات كثيرة ترددها المدارس الخاصة من أجل زيادة المصروفات الدراسية، مشيرا إلى أن الزيادة في المصروفات لا تعود على تطوير الخدمات التعليمية.

وأضاف صفوت، في حواره ببرنامج «الجمعة في مصر» المذاع على فضائية «ام بي سي مصر» أنه يجب الإعلان عن لائحة المصروفات الدراسية لجميع المدارس الخاصة، مشيرا إلى أن كل المدارس ترفض إعلانها، وتدعي عدم نص القانون على ذلك.

أوضح مؤسس رابطة أولياء أمور المدارس الخاصة، أنه بالإضافة إلى المغالاة في مصروفات المدارس الخاصة، تطلب المدارس قائمة بأدوات جديدة مع بداية كل عام دراسي، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون ضمن مصروفات المدرسة، وليست إضافية عليها.

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