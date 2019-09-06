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رئيس قصور الثقافة: كتب الهيئة الأرخص بالأسواق .. ودعم 50%

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 08:01 م
رئيس الهيئة العامة
رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور أحمد عواض
خالد محيي الدين
قال الدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، إنهم يضعون برامج ثقافية تتوافق مع متطلبات كل محافظة ومنطقة في مصر، حيث تختلف متطلبات شمال سيناء الثقافية عن الصعيد، مؤكدا "احنا بندرس كل قرية بننزلها".

وتابع "عواض" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "مصطفي بكري" في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن الهيئة تتبني مشروعا كبيرا خاصا بالنشر، حيث تمكنوا من إصدار 287 عنوانا جديدا، لافتا إلى أن أرخص الكتب ثمنا هي التي يعود اصدارها وتبعيتها للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأضاف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتور "أحمد عواض"، أن كتب الهيئة مدعومة 50% من تكلفة طباعتها، رغبا في زيادة تثقيف المواطنين وجذبهم بشكل أكبر للقراءة البناءة.

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