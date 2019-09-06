الإعلاميين يخسر بخماسية من سموحة فى بروفة قوية وديا

تلقي فريق الإعلاميين خسارة كبيرة من نادي سموحة بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على ملعب سموحة في إطار استعدادات الفريق للممتاز ب.



وشهدت المباراة غزارة تهديفية من قبل الفريقين ونجح لاعبو سموحة في أمطار شباك الإعلاميين بخماسية ، بينما تمكن الإعلاميين من زيارة شباك سموحه مرتين عن طريق خالد اشرف هدف ، وومحمد بركات هدف.



وكان فريق الإعلاميين قد خاض معسكرا بالإسكندرية ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد من دوري الممتاز ب.



ويستعد نادي الإعلاميين بكل قوة للموسم الجديد ، سعيا للمنافسة من أجل الصعود للدوري الممتاز خلال الموسم الجديد.

