يقلل زمن المرور بين الجيزة والمحافظات المجاورة.. كل ما تريد معرفته عن محور ترعة الزمر الجديد



وعلى مدار سنوات ظل مشروع محور ترعة الزمر بمحافظة الجيزة، بمثابة حلم يراود أهالي المحافظة بين الحين والآخر منذ أعلان الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة الأسبق إنشاء المشروع، وقرار الحكومة بردم ترعة الزمر بداية عام 2014م، بدأت اليوم أول مراحل إنشائه بالبدء في تنفيذ أول قطاعاته.



المشروع الجديد الذي يسعى في المقام الأول لتيسير الحركة المرورية داخل المحافظة، يمتد لطول 12 كيلو متر، على المسار المغطى لترعة الزمر بمحافظة الجيزة، في المسافة الواقعة بين القوس الجنوبي للطريق الدائري قرب ميدان المنيب، والقوس الشمالي للطريق الدائري بمنطقة إمبابة، حتى أنه يعد أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة.



بدء التنفيذ بالمحور الجديد



طول مسافة المحور الجديد، والتي تصل لـ 12 كيلو مترا، دفعت لتقسيم المشروع لـ 3 قطاعات، تم البدء الفعلي في القطاع الأول منها في المسافة الواقعة ما بين دائري المنيب جنوبا وحتى محور صفط اللبن بطول 5 كيلومترات، والذي تم تقسيمه إلى ثلاث أجزاء يتم العمل فيها بالتوازي، بطول القطاع والذي يشكل رابطا بين دائري المنيب وشوارع (مستشفى الصدر - خاتم المرسلين - الثلاثيني - الهرم - فيصل)، ومحور صفط اللبن، والذي من المقرر الانتهاء من تنفيذ هذا القطاع خلال عام.



الأهمية الكبرى للمحور الجديد، تكمن فيما يحويه المحور من مداخل جديدة لمدينة الجيزة، والتي تعاني من قلة مداخل الربط مع محافظة القاهرة، وهو ما ينعكس على تقليل زمن الرحلات بين محافظتي القاهرة والجيزة، كما يشكل المحور طريقا دائريا حول محافظة القاهرة، يقلل الوقت والمسافة من استخدام القوس الغربي للطريق الدائري.



يختصر الوقت والمسافة



ومن بين أكثر ما يميز محور ترعة الزمر الجديد، ما يوفره من اختصار للوقت والمسافة، حتى أنه يوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائري باستغلال القوس الغربي للطريق الدائري، ما يوفر استهلاك الوقود وتقليل وقت الرحلات وخفض التلوث.



ويتضمن المشروع الجديد إنشاء محور حر في اتجاهين بعرض من 3 إلى 4 حارات مرورية فى كل اتجاه، وتطوير الطريق السطحي لخدمة الحركة المرورية للأهالي في المناطق التي يمر بها المشروع، وبعرض من 2 إلى 3 حارات مرورية فى كل اتجاه، بجانب إنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائري والشوارع والمحاور المرورية الرئيسية المُتقاطع معها.



ووفقا لأهمية المحور الجديد تولي محافظة الجيزة اهتماما واسعا به، لكونه يساهم في مواجهة التوسعات العمرانية بالمحافظة ويعد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، وفقا لما أكده اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وهو ما دفعه لعقد اجتماع موسع مع جميع القيادات المعنية في المحافظة للتشديد على تذليل كافة العقبات والمشكلات التي تواجه تنفيذ المشروع الهام والحيوي.



تكلفة 4.2 مليار جنيه



التأخر في تنفيذ المشروع الصادر قرار تنفيذه في عام 2014، رفع تكلفة إنشائه، حتى أصبحت التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بـ 4.2 مليار جنيه، بعدما كانت تقدر بـ مليار ونصف المليار جنيه في عام 2014، ورغم كل كل تلك التكلفة إلا أن المشروع يعد طفرة مرورية جديدة ستسهم في حل أزمة المرور داخل محافظة الجيزة، وما يوفره من ربط شمال محافظة الجيزة بجنوبها مع اختصار زمن الرحلات.

تعمل محافظة الجيزة، بالتعاون مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى التابع لوزارة الإسكان، على إنشاء مشروع محور ترعة الزمر، والذي يعد أحد أهم المحاور المرورية الرئيسية التي تنفذها محافظة الجيزة، لتحقيق السيولة المرورية داخل المحافظة، لما له من اهمية في اختصار الوقت والمسافة خلال الانتقال بين محافظة الجيزة والمحافظات المجاورة.المحور الجديد يعد مشروعا قوميا سيحدث طفرة مرورية كبيرة داخل المحافظة، ويساهم في حل العديد من المشاكل المرورية داخل المدينة، وفقا لما أعلنه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خاصة كون محور ترعة الزمر يساهم في تخفيف الضغط على الطريق الدائري ومحاور المريوطية و26 يوليو وصفط اللبن، وشارع البحر الأعظم.