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تعليم

استعدادا لبدء الدراسة.. التعليم تلزم المدرسين بحضور التدريبات وضرورة استلام دليل المعلم

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:56 م
مستشار مادة اللغة
مستشار مادة اللغة العربية
ياســـمين بدوي
أصدر الدكتور غازي البنواني مستشار مادة اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم، تعليمات رسمية لجميع الوجهين العامين لمادة اللغة العربية في المدارس، بالتأكد من وصول المناهج للمعلمين قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وشدد البنواني على ضرورة تسليم كتاب دليل المعلم لجميع المعلمين، والتنبيه على المعلمين بالتحضير العادي إلى جانب التحضير الإلكتروني.

وقال البنواني، إن عدد الحصص أو الفترات والمراحل الثلاث كالتالي: في المرحلة الابتدائية 6 فترات للغة العربية + فترة ونصف فترة تربية دينية، وفي المرحلة الإعدادية 4 فترات ونصف للغة العربية + فترة واحدة للتربية الدينية ، وفي المرحلة الثانوية 5 حصص أول ثانوي + 6 حصص الصفين الثاني والثالث الثانوي.

وشدد البنواني على ضرورة التزام المعلمين بحضور تدريبات الوزارة للصفين الأول والثاني الابتدائي، وكذلك الأول والثاني الثانوي، وإمكانية اختيار المدربين الراغبين للمشاركة في إعلان شركة ديسكفري للصفين الأول والثاني الثانوي.

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