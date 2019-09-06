بعد قرار وقف استيراد الدواجن.. المنتجون يكشفون أسباب الحظر.. ويؤكدون: الصناعة الوطنية في خطر.. تجار: يجب على الدولة التدخل لحماية المزارع

المنتجون:

هذه أسباب حظر الاستيراد.. الصناعة الوطنية في خطر

تراجع الطلب على اللحوم البيضاء بشكل ملحوظ بعد عيد الأضحى

تجار يطالبون الدولة بسرعة التدخل لحماية الصناعة الوطنية

مطالب بحساب تكلفة الإنتاج وهامش الربح لتحديد السعر العادل



توصل الاتحاد العام المصري لمنتجي الدواجن إلى اتفاق مع وزارة الزراعة بشأن اتخاذ بعض القرارات والإجراءات الاحترازية على رأسها حظر استيراد الدواجن لوقف مسلسل نزيف الخسائر الذي تحققه المزارع الوطنية.



الدكتور محمد الشافعي، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أكد أن أسعار الدواجن سجلت مستويات دون المستوى قبل عيد الأضحى المبارك بعد تراجع الطلب من جانب المستهلك استعدادا لشراء الأضاحي ولحوم العيد.



وأشار الشافعي لـ صدى البلد، إلى أن سعر كيلو الدواجن الحية تراوح بين 19 جنيها و20 جنيها من المزرعة وهو ما يحقق خسارة من جنيهين إلى 3 جينهات لكل كيلو.. موضحا أن السعر العادل للكيلو عند حدود 23 جنيها و 24 جنيها لضمان استمرار الصناعة الوطنية والتي تمثل أمنا غذائيا للشعب المصري.



وأوضح الشافعي، أن الدواجن كباقي السلع في السوق يتحدد سعرها وفقا للعرض والطلب .. مشيرا إلى تراجع الطلب على اللحوم البيضاء بشكل ملحوظ بعد عيد الأضحى المبارك.



وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن قرار وقف استيراد كل المنتجات الداجنة من دواجن كاملة ومصنعات الدواجن؛ لتوجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلي بصورة حصرية أصبح ضرورة لحماية الصناعة الوطنية والعاملين بها وأيضا لتحقيق الأمن الغذائي المصري.



قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن قبل إجازة عيد الأضحى استقرت عند مستوى 20 جنيها للكيلو، لافتا إلى أن هذه المستويات لا تمثل تكلفة الإنتاج بالنسبة للمربين.



وأضاف رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لـ صدى البلد، أن الأسعار تراجعت بشكل أكبر بعد انتهاء عيد الأضحى وهو ما يشكل خطرا على مستقبل الصناعة الوطنية، لافتا إلى أن السعر العادل لكيلو الدجاج يصل إلى 23 جنيها للكيلو من المزرعة في حين أنه تراجع لـ 19 جنيها الآن.



واستنكر رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، ما آلت إليه الأسعار، مطالبا الحكومة بضرورة التدخل لحماية الصناعة الوطنية وحساب التكلفة الإنتاجية وهامش ربح للمربي لضمان استمرار إنتاج المزارع.



وشدد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية على أهمية الحفاظ على الصناعة الوطنية لأنها تمثل أمنا غذائيا لمصر.



وقلل رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية من أثر قرار حظر استيراد الدجاج على زيادة الأسعار، مشيرا إلى أهمية دعم الدولة لصناعة الدواجن في مصر لحمايتها من الانهيار.



وأعلن الاتحاد العام المصري لمنتجي الدواجن، اليوم الجمعة، أنه في ظل التدني الموسمي الراهن في أسعار منتجات الدواجن بالسوق المصرية، وانخفاض الطاقة الشرائية عقب عيد الأضحى، عقد اجتماع بين الاتحاد ووزارة الزراعة ممثلة في الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والجهات المعنية بالوزارة لاتخاذ قرار بوقف استيراد الدواجن من الخارج أو مشتقاتها.



وأوضح الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد، في بيان، اليوم، أن القيادة السياسية حريصة على مواجهة الأزمة الراهنة وحماية صناعة الدواجن المصرية من تداعياتها المحتملة.



وأضاف درويش، أن الاجتماع انتهى إلى الآتي:



- وقف استيراد كل المنتجات الداجنة من دواجن كاملة ومصنعات الدواجن؛ لتوجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلي بصورة حصرية.



‎- توجيه جميع الوزارات والجهات بالدولة المصرية لتدبير احتياجاتها الكاملة من السوق المحلية لدعم وتنمية صناعة الدواجن المصرية، وجارٍ نشر المواصفات ليتسنى لجميع منتجي الدواجن التعاقد مع المجازر وتوريد الكميات المطلوبة بعد التعاقد مع الجهات الطالبة.



‎- التواصل مع محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية لتوفير ٢٠٠ منفذ بيع للمنتجات الداجنة لتقليل الفجوة السعرية بين المنتج والمستهلك، وجرى الاتفاق على ٢٠٠ منفذ بدايةً، ويتم التوسع فيها رأسيا وأفقيا وفقًا للطلبات المقدمة من المنتجين.



وتابع رئيس الاتحاد: "يتوجه الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بالشكر والتقدير للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيهاته المباشرة لجميع الجهات بالتعاون المباشر لمواجهة الأزمة، وللدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة على الجهد الحثيث لتحقيق هذا الاتفاق.