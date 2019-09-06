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رياضة

تليفونات بني سويف يواجه أبوقير للأسمدة وديا بمعسكر الإسكندرية

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:59 م
تليفونات بني سويف
تليفونات بني سويف يواجه أبوقير للأسمدة وديا بالإسكندرية
مالك خالد
قرر الجهاز الفني لنادى تليفونات بني سويف بقيادة الدكتور عماد سمير، خوض مباراة ودية غدا السبت أمام فريق أبوقير للأسمدة، وذلك على هامش وديات الفريق خلال معسكر الاسكندرية استعدادا للموسم الجديد من الممتاز ب.

وتعد مباراة الغد أولي وديات فريق تليفونات بني سويف في معسكرة بالإسكندرية، استعدادا للموسم الجديد.

وبدأ فريق التليفونات معسكر الاسكندرية اليوم الجمعة بعدما سافرت بعثة الفريق للإسكندرية ودخول معسكر يستمر حتي يوم 10 سبتمبر.

وسيخوض الفريق عددا من المباريات الودية خلال هذا المعسكر القصير استعدادا للموسم الجديد.

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