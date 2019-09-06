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تعليم

العام الدراسي الجديد.. تفاصيل مناهج اللغة العربية 2020

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:01 م
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل توزيع مناهج اللغة العربية المقرر تدريسها للطلاب من الصف الاول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي خلال العام الدراسي الجديد 2019/2020 بمدارس التعليم العام.

وعقد الدكتور غازي البنواني مستشار اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اجتماعًا مع موجهي عموم اللغة العربية على مستوى الجمهورية .

تم خلال الاجتماع مناقشة أهم التطورات والمستجدات الخاصة بالعام الدراسي الجديد ، كما تم التشديد على أهمية المتابعة الميدانية للمدارس من خلال السادة الموجهين العموم ، والحرص على راحة المعلمين قدر المستطاع .

وأشار مستشار مادة اللغة العربية ، إلى حرصه على زيارة المحافظات ومتابعة توجيهاته على الواقع الميداني من خلال الفصول الدراسية.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد ، صور جداول تكشف تفاصيل توزيع مناهج اللغة العربية المقرر تدربيسها لطلاب المدارس خلال العام الدراسي الجديد 2019/2020.
العام الدراسي الجديد.. تفاصيل مناهج اللغة العربية 2020
العام الدراسي الجديد.. تفاصيل مناهج اللغة العربية 2020
العام الدراسي الجديد.. تفاصيل مناهج اللغة العربية 2020
العام الدراسي الجديد.. تفاصيل مناهج اللغة العربية 2020
العام الدراسي الجديد.. تفاصيل مناهج اللغة العربية 2020
العام الدراسي الجديد.. تفاصيل مناهج اللغة العربية 2020
العام الدراسي الجديد.. تفاصيل مناهج اللغة العربية 2020
العام الدراسي الجديد.. تفاصيل مناهج اللغة العربية 2020
العام الدراسي الجديد.. تفاصيل مناهج اللغة العربية 2020
العام الدراسي الجديد.. تفاصيل مناهج اللغة العربية 2020
العام الدراسي الجديد.. تفاصيل مناهج اللغة العربية 2020
العام الدراسي الجديد.. تفاصيل مناهج اللغة العربية 2020
العام الدراسي الجديد.. تفاصيل مناهج اللغة العربية 2020
العام الدراسي الجديد.. تفاصيل مناهج اللغة العربية 2020
العام الدراسي الجديد.. تفاصيل مناهج اللغة العربية 2020
العام الدراسي الجديد.. تفاصيل مناهج اللغة العربية 2020
العام الدراسي الجديد.. تفاصيل مناهج اللغة العربية 2020
العام الدراسي الجديد.. تفاصيل مناهج اللغة العربية 2020
العام الدراسي الجديد.. تفاصيل مناهج اللغة العربية 2020
العام الدراسي الجديد.. تفاصيل مناهج اللغة العربية 2020
العام الدراسي الجديد.. تفاصيل مناهج اللغة العربية 2020
العام الدراسي الجديد.. تفاصيل مناهج اللغة العربية 2020

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