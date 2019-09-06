العام الدراسي الجديد.. تفاصيل مناهج اللغة العربية 2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل توزيع مناهج اللغة العربية المقرر تدريسها للطلاب من الصف الاول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي خلال العام الدراسي الجديد 2019/2020 بمدارس التعليم العام.



وعقد الدكتور غازي البنواني مستشار اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اجتماعًا مع موجهي عموم اللغة العربية على مستوى الجمهورية .



تم خلال الاجتماع مناقشة أهم التطورات والمستجدات الخاصة بالعام الدراسي الجديد ، كما تم التشديد على أهمية المتابعة الميدانية للمدارس من خلال السادة الموجهين العموم ، والحرص على راحة المعلمين قدر المستطاع .



وأشار مستشار مادة اللغة العربية ، إلى حرصه على زيارة المحافظات ومتابعة توجيهاته على الواقع الميداني من خلال الفصول الدراسية.



وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد ، صور جداول تكشف تفاصيل توزيع مناهج اللغة العربية المقرر تدربيسها لطلاب المدارس خلال العام الدراسي الجديد 2019/2020.