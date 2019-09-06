4 أسرار للتخلص من الوزن الزائد بعد الولادة

التخلص من الوزن الزائد بعد الولادة تعتبر من المشكلات التي تحمل السيدات همها منذ اللحظة الأولى التي تعرف فيها السيدات أنهن على أعتاب استقبال طفل جديد في غضون الشهور المقبلة، فقد تمر بكثير من التغيرات البيولوجية والجسدية والنفسية والصحية، ويحولها الحمل إلى شخص آخر ولم يتوقف الأمر على حد الولادة وخروج الطفل إلى النور بل تظل معاناتها مستمرة مع آثار تلك التغيرات، وتأتي في المقدمة مشكلة الوزن الزائد، ليبحثن عن طريقة التخلص من الوزن الزائد بعد الولادة بأي شكل وبأي طريقة.





طرق التخلص من الوزن الزائد بعد الولادة

تحتاج المرأة بعد الولادة بعض الوقت لتعيد ما أتلفه الحمل والولادة ولكن في حدود المستطاع بحيث لا يعود ذلك بالضرر على تغذية رضيعها، لذا فيمكنها الاستفادة من هذه الطرق للتخلص من الوزن بعد الولادة الطبيعية أو الولادة القيصرية:



الخطوة الأولى: الرضاعة الطبيعية

تعتبر الرضاعة الطبيعية مفتاح للعودة إلى سابق عهدك، فالرضاعة الطبيعية تساعد على إنقاص الوزن بشكل كبير، وذلك بفضل استهلاكها للسعرات الحرارية المتراكمة في الجسم، فعملية إنتاج الحليب تحرق الكثير من السعرات الحرارية، لذلك تتم خسرت الوزن بصورة سريعة.



الخطوة الثانية: الأكل الصحي

من الضروري أن تحرص السيدات بعد الولادة على تناول الأكل الصحي الغني بالمعادن والفيتامينات واتباع هذه الخطوات:

- تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالألياف، كي تتفادى مشكلة الإمساك بالإضافة إلى مدها بالشعور بالشبع لفترة أطول.

- البعد عن الوجبات السريعة والمليئة بالدهون والسعرات الحرارية.

- الحرص على تناول الوجبات الثلاثة وتحديدًا الإفطار، لأنها من أكثر الوجبات التي تساعد الجسم على عدم تخزين الدهون.

- بشرب الماء بكثرة.

- تناول الزبادي الممزوج بالعسل والفواكه المجففة.

- وتناول الحبوب الكاملة.



الخطوة الثالثة: المشي والتمارين الرياضية

يعد المشي من أكثر أنواع الرياضة التي تساهم في إنقاص الوزن، لذا ينصح السيدات بالمشي يوميًا لمدة نصف ساعة بخطوات سريعة ومريحة في نفس الوقت، ذلك إلى جانب ممارسة بعض التمارين الرياضية السهلة، ويفضل أن تستشير السيدات الطبيب قبل إجراء التمارين، حيث من الأفضل بدء ممارسة التمارين بعد 6 أسابيع من الولادة.



الخطوة الرابعة: بذل مجهود كبير

في حالة قيام السيدات بالوجبات المنزلية المعتادة يساهم لك في فقدانها الوزن بكل سهولة، وتحرق السعرات الحرارية والدهون المخزنة بالجسم، بالإضافة إلى بعض الأعمال الأخرى كجر عربة الأطفال لمدة ساعة يوميًا، مع الحرص على المشي بظهر مستقيم ومفرود، وخطوات بطيئة في البداية ثم تزداد مع الوقت، على تقوم بذلك 3 مرات في الأسبوع على الأقل وستلاحظ أنها فقدت بعض الوزن الزائد.

