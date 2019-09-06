ملعب السويس يستضيف مباراة منتخب مصر الأوليمبي والسعودية وديا

يستضيف ملعب استاد السويس، المباراة الودية التى تجمع بين منتخب مصر الأوليمبي، ونظيره المنتخب السعودي غدا السبت، فى تمام الساعة 8 مساء.



واختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم أحمد الغندور، لإدارة لقاء الغد الودي الذي يجمع بين المنتخب الأولمبي ونظيره السعودي المحدد لها 8 مساء الغد باستاد السويس.



يأتي اللقاء الودي ضمن برنامج إعداد أوليمبي الفراعنة لخوض نهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل وهي المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.



يعاون الحكم الدولي أحمد الغندور لإدارة مباراة منتخب مصر الاوليمبي ونظيره السعودية، كل من: "تحسين أبو السادات وهاني عبد الفتاح، ومحمود ناجي حكما رابعا".

