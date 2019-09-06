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تزين جدران منازل رأس غارب.. مبادرة شبابية ترسم شعارات الوحدة الوطنية بالبحر الأحمر

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 08:41 م
مبادرة شبابية ترسم
مبادرة شبابية ترسم شعارات الوحدة الوطنية
إبراهيم جادالله
مبادرة شبابية لقت استحسانًا كبيرًا لدى الأوساط الشعبية بمدينة رأس غارب قام بها مجموعة من شباب المدينة حيث استغلوا جدران المنازل لرسم شعار "مسلم ومسيحى إيد واحدة" وذلك لغرس قيم الوحدة الوطنية.

واعتبر الشباب أن هذا التصرف من شأنه التعبير عن مشاعر الحب والأخوة بين نسيج الشعب المصرى وغرس قيم الوحدة الوطنية بين الأطفال لجانب تحسين الصورة البصرية للمنازل بمدينة رأس غارب.

وقال محمد جمال عبدالقادر، أمين عام حزب المصريين بمدينة رأس غارب فى تصريحات صحفية له إنه قاد مجموعة من الشباب في أعمال تطوعية تعكس مدى حب المواطنين لبعضهم البعض ولمصر بجميع طوائف الشعب.

وأضاف محمد جمال أن هذا العمل لإرسال رسالة تحمل كل مشاعر الحب والأخوة للأشقاء الأقباط شركائنا فى الوطن، ورسم الهلال مع الصليب شعار الوحدة الوطنية، كرسالة للعالم، وفى نفس الوقت حتى تستقر الصورة فى أعين وقلوب أطفالنا، لينشئوا عليها.

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