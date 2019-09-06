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ترحيب سعودي بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 08:26 م
الدكتور عبدالله حمدوك
الدكتور عبدالله حمدوك
أ ش أ

رحب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان، التي أعلنها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.

وأوضح المصدر حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية، اليوم، "نبارك للشعب السوداني الشقيق هذه الخطوة المهمة التي تؤكد إرادة الأشقاء في السودان وحرصهم على تحقيق مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبنائه".

وأمس الخميس، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، تشكيل الحكومة السودانية الجديدة الذي يضم 18 وزيرًا.

وقال رئيس الوزراء في كلمة تلفزيونية إن "التأخر في إعلان تشكيل الحكومة سببه الحرص على تمثيل كل الأطياف"، مشيرًا إلى استمرار المشاورات بشأن المرشحين لحقيبتين وزاريتين (الثروة الحيوانية والبنى التحتية).

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