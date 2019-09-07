تصدير التمور إلى الصين.. برلماني: صادرات مصر الزراعية من 4.5 إلى 5 مليارات دولار.. وزراعة النواب تطالب بزيادة الحصيلة التصديرية

تمراز يطالب بعمل حصر شامل التمور في مصر وتصديره للخارج

زراعة النواب تكشف فوائد تصدير التمور للصين

برلماني: تصدير التمور للصين يوفر فرص العملة الصعبة





أسفرت المفاوضات التي أجراها مكتب التمثيل التجاري في بكين بقيادة الوزير المفوض التجاري ممدوح سالمان عن توقيع مذكرة تفاهم مع الحجر الزراعي والبيطري الصيني بوزارة الجمارك الصينية.





وبموجب هذه المذكرة، تسمح السطات الصينية بنفاذ الإنتاج المصري من البلح الطازج إلى أسواقها، وبذلك فقد اتسعت منظومة الصادرات الزراعية المصرية لتشمل حاليا الموالح وعنب المائدة وعلف البنجر إلى جانب البلح الطازج.





ومن ناحية أخرى، يتابع المكتب التجاري في بكين التفاوض في الوقت الراهن مع الجانب الصيني للسماح بدخول بنود جديدة من حاصلاتنا الزراعية، لا سيما الرمان الطازج وبما يعزز هيكل صادراتنا السلعية في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعها المكتب لزيادة الصادرات المصرية وتقليل فجوة الميزان التجاري بين البلدين.





ويأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر فيما بين المكتب التجاري في بكين ووزارة الزراعة المصرية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية لتنمية الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق الصينية المتنامية





وأيد محمود شعلان عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ما أعلنت عنه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بفتح سوق جديد للتمور المصرية في دولة الصين رسميًا، مشيرًا إلى أن ذلك يعتبر بمثابة همزة وصل بين مصر ودولة الصين لمزيد من التعاون في باقي المجالات.





وأكد "شعلان" في تصريحات لـ"صدى البلد"، على ضرورة عمل دراسة شاملة لحصر كميات التمور المنتجة في الأسواق لمعرفة هل فتح أسواق جديدة في الدول الخارجية من تصدير التمور إليها يؤثر على أسعار التمور في مصر من عدمه وبعد ذلك نتجه إلى عملية التصدير في جميع المنتجات.





كما أشاد رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب جهود الدولة، بعدما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن فتح سوق جديد للبلح المصري في دولة الصين رسميًا، مؤكدًا انها تساهم بشكل كبير في زيادة العملة الصعبة في مصر.





وأضاف "تمراز" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن مصر تعتبر من أوائل الدول المنتجة للتمور على مستوى العالم واهتمام الدولة في توقيع بروتوكول مع الدول الخارجية لفتح أسواق جديدة للبلح حول العالم سيزيد من عملية تحصيل الفوائد التي تعود على الاقتصاد المصري بالنفع.





وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان إلى أن هذا القرار لن يؤثر على أسعار التمور في مصر حيث أن مصر تمتلك مجموعة مختلفة من المناطق الخاصة والمتميزة بالتمور على مستوى العالم.





من جانبه، قال عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن صادرات مصر الزراعية تترواح من 4.5 إلى 5 مليارات دولار سنويًا وهذه قيمة ضيلة للغاية مقارنةً بخبرة مصر الزراعية.





وأضاف "الجوهري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تصدير مصر البلح إلى الصين، له مردود إيجابي في زيادة قيمة الصادرات الزراعية، مشيرًا إلى ضرورة استمرار القدرة على التصدير المنتظم لها.



