منصور مسئولا للتعاون الدولي وبرامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي بجامعة الأزهر

أصدر الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات، قرارًا بتكليف الدكتور محمد منصور سعد فرج، الأستاذ م بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، مسئولا للتعاون الدولي وبرامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي لجامعة الأزهر.



وتدرج منصور في التعليم الأزهري حتى حصل على بكالوريوس في علوم الميكروبيولوجي من قسم النبات والميكروبيولوجي بكلية علوم بنين الأزهر، بتقدير “ممتاز مع مرتبة الشرف” عام ٢٠٠٠، ثم حصل علي الماجستير في الميكروبيولوجي تخصص علم الفيروسات عام ٢٠٠٥.



سافر إلى ألمانيا والتحق بوحدة الفيروسات والمناعة بمركز أوتومايرهوف بجامعة هيدلبرج الألمانية من نوفمبر ٢٠٠٦ وحتى ديسمبر ٢٠٠٨، ثم التحق بوحدة المناعة والبحوث بمركز أبحاث السرطان الألماني [DKFZ] بجامعة هيدلبرج من يناير ٢٠٠٩ إلى يناير ٢٠١١، وحصل على الدكتوراة في علوم الميكروبيولوجي تخصص الفيروسات والمناعة من جامعة هيدلبرج بألمانيا عام ٢٠١١.



حصل منصور علي مهمة علمية عمل خلالها في وحدة الفيروسات والمناعة بجامعة ريغنسبورج - ألمانيا لمدة عام.

يشغل منصور عددا من المناصب المهمة، منها عضو المكتب الفني لنائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بجامعة الدول العربية، وعضو فريق البحث العلمي بمستشفى أورام الأطفال ٥٧٣٥٧، وأستاذ زائر لجامعة هارفارد الأمريكية، والمنسق العام لمكتب “تيكو” الأزهر، وأيضا عضو فريق إعداد الخطة البحثية الخمسية للجامعة ٢٠١٩-٢٠٢٤، كما انه عضو للجمعية المصرية للفيروسات وعضو الرابطة لخريجي ألمانيا في مصر.



حصل منصور علي العديد من المشاريع البحثية عمل خلالها باحث رئيسي لهذه المشاريع كما عمل مشرفا علي مشاريع الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي للجامعة.



أشرف منصور وناقش العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة داخل جامعة الأزهر وخارجها من الجامعات الأخرى، وله العديد من المؤلفات والأبحاث المنشورة، وقد اختير مراجعًا ومحررا مساعدا للعديد من المجلات العلمية والمتخصصة.