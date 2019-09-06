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توفيق عكاشة للمصريين: اتفرجوا عليا أنا بتكلم بما يرضي الله .. فيديو

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 08:40 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هاني حسين
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إننا صدرنا للشعب في مصر ثقافة كاذبة، مضيفا:" ابن الوطن ضعيف الثقافة هو الأكثر ضررا على الوطن".

وأضاف الإعلامي توفيق عكاشة في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" نحن مطالبون في ظل الحرب الشرسة التي تخوضها مصر أن نكون باحثين عن الثقافة ولسنا منصرفين عنها".

وتابع توفيق عكاشة:" لما تتابع وتسمع تؤكد الثقافة التي تملكها أو تعيد تفكيرك في الثقافة، واتفرجوا عليا أنا بتكلم بما يرضي الله وأؤكد لكم أن الدولة تتعرض إلى حرب شرسة".

وأكمل توفيق عكاشة:" مصر هي والمغرب والمملكة العربية والسعودية والكويت والإمارات والبحرين وعمان والأردن تتعرض إلى حروب الجيل الخامس، ومصر تتعرض إلى حروب الجيل الخامس فقط، أما ما تبقى من الدول العربية الشقيقة فهي تتعرض إلى حروب الجيل الرابع والخامس".

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