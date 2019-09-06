الشوط الاول .. مصر تتقدم على الكاميرون 25-14 في بطولة العالم لناشئات الطائرة..فيديو

أنهى المنتخب المصري لسيدات الكرة الطائرة الشوط الأول من المباراة أمام نظيره الكاميرون بالتقدم 25-14، ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة بصالة هيئة قناة السويس المغطاة.



سيطر منتخب مصر في بداية الشوط وأصبح الفارق 10 نقاط، واستمر المنتخب الوطني في الاستحواذ على أجواء المباراة، ثم أنهى الشوط الأول بالتقدم 25-14.



تستضيف الصالة المغطاة التابعة لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.



وتضم المجموعة الأولى منتخب مصر المضيف بجانب دول بورتريكو والبرازيل والصين والكاميرون أما المجموعة الثانية تضم إيطاليا وكوريا الجنوبية وأمريكا وكندا والمكسيك، والمجموعة الثالثة تضم منتخبات دول روسيا وبيلاروسيا والأرجنتين وتايلاند ورومانيا والرابعة تضم دول تركيا واليابان وبيرو وبلغاريا والكونغو الديمقراطية.