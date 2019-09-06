توفيق عكاشة: مصر تتعرض لأشرس أنواع الحروب لهذا السبب.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه يتم استخدام الإعلام من كافة أعداء الوطن ومن الطابور الخامس لتنفيذ المخططات الخبيثة ونشر الشائعات، مضيفا:" في مصر طابور خامس مروج لـ حرب الشائعات التي انتشرت بشراسة في الشهور الماضية".



ووجه الإعلامي توفيق عكاشة في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، حديثه إلى المصريين، قائلا:" عليكم التخلي عن حالة الضغط وأنا على علم بأن كل واحد النهاردة يتحمل بصبر وجلد تحمل الأسد في الغابة".



وتابع توفيق عكاشة:" المصريون يعتبرون أقوى جنود الأرض فمن الطبيعي أن يتعرضوا إلى أقوى حروب الأرض".



وأكمل توفيق عكاشة:" مصر تتعرض لأشرس حروب الأرض لأننا مصر تضم أقوى جنود الأرض، والحرب فى مصر متعددة، ويجب أن نتوقف أمام صورة الوطن العربي المليء بالصراعات والازمات".

