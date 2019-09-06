توفيق عكاشة: مصر تتعرض لأشرس أنواع الحروب لهذا السبب.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه يتم استخدام الإعلام من كافة أعداء الوطن ومن الطابور الخامس لتنفيذ المخططات الخبيثة ونشر الشائعات، مضيفا:" في مصر طابور خامس مروج لـ حرب الشائعات التي انتشرت بشراسة في الشهور الماضية".
ووجه الإعلامي توفيق عكاشة في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، حديثه إلى المصريين، قائلا:" عليكم التخلي عن حالة الضغط وأنا على علم بأن كل واحد النهاردة يتحمل بصبر وجلد تحمل الأسد في الغابة".
وتابع توفيق عكاشة:" المصريون يعتبرون أقوى جنود الأرض فمن الطبيعي أن يتعرضوا إلى أقوى حروب الأرض".
وأكمل توفيق عكاشة:" مصر تتعرض لأشرس حروب الأرض لأننا مصر تضم أقوى جنود الأرض، والحرب فى مصر متعددة، ويجب أن نتوقف أمام صورة الوطن العربي المليء بالصراعات والازمات".
ووجه الإعلامي توفيق عكاشة في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، حديثه إلى المصريين، قائلا:" عليكم التخلي عن حالة الضغط وأنا على علم بأن كل واحد النهاردة يتحمل بصبر وجلد تحمل الأسد في الغابة".
وتابع توفيق عكاشة:" المصريون يعتبرون أقوى جنود الأرض فمن الطبيعي أن يتعرضوا إلى أقوى حروب الأرض".
وأكمل توفيق عكاشة:" مصر تتعرض لأشرس حروب الأرض لأننا مصر تضم أقوى جنود الأرض، والحرب فى مصر متعددة، ويجب أن نتوقف أمام صورة الوطن العربي المليء بالصراعات والازمات".