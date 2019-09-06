فاروق حسني: القاهرة فى حاجة إلى إعادة صياغة معمارية..فيديو

قال فاروق حسني،وزير الثقافة الاسبق، إن القاهرة التاريخية في حاجة لإعادة صياغة وحياة، مؤكدا "أن القاهرة تاريخ وليست مجرد مدينة".



أشار "حسني" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلى أن الفن المصري ترك بصمة كبيرة علي تاريخ القاهرة، ما يتطلب تعاملا جيدا من العاصمة.



لفت حسنى إلى ان إعادة الصياغة المعمارية للقاهرة التاريخية تتطلب جراحا ماهرا متمرسا، ما يستلزم تأمله الكامل في معالم تلك المدينة التاريخية التي تتنوع ثقافتها وفنونها التاريخية.