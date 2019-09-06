ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فاروق حسني: القاهرة فى حاجة إلى إعادة صياغة معمارية..فيديو

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 08:57 م
فاروق حسني
فاروق حسني
خالد محيي الدين
قال فاروق حسني،وزير الثقافة الاسبق، إن القاهرة التاريخية في حاجة لإعادة صياغة وحياة، مؤكدا "أن القاهرة تاريخ وليست مجرد مدينة".

أشار "حسني" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلى أن الفن المصري ترك بصمة كبيرة علي تاريخ القاهرة، ما يتطلب تعاملا جيدا من العاصمة.

لفت حسنى إلى ان إعادة الصياغة المعمارية للقاهرة التاريخية تتطلب جراحا ماهرا متمرسا، ما يستلزم تأمله الكامل في معالم تلك المدينة التاريخية التي تتنوع ثقافتها وفنونها التاريخية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

درب منتخب مصر والزمالك في الثمانينات.. ماذا قدم عم "ميتشو" خلال قيادته الفنية للفراعنة والقلعة البيضاء؟

تاريخ الهند: ثقافتها وفنونها الجميلة.. إصدار جديد عن مؤسسة الفكر العربي

ترشيحاتنا

الحكومة تعلن موعد بدء عمل الجهاز الإداري من العاصمة الجديدة

تراث المنصورة يستغيث.. هدم قصر نور كارثة تراثية جديدة.. صور

خطيب الحرم النبوي: هذه النعمة تستوجب شكر الله ويغفل عنها الكثيرون

الاهلي في ثوبه الجديد.. استعداد أسطوري لـ فايلر أمام كانو سبورت

المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين.. تجنب الحذف في 5 خطوات

أبغض الحلال .. نجوم الكرة يصلون إلى طريق مسدود مع زوجاتهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام معسكر حكام القائمة الدولية تحت إشراف فيفا.. صور

صدى البلد يكرم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.. صور

الموت يحوم حول البهاما.. شاهد | جثث ومفقودون بالآلاف بسبب إعصار دوريان