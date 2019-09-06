في بطولة الجمهورية للشباب تحت 18 عاما.. المصري يفوز على طنطا بهدف

بهدف للاشىء فاز فريق المصري تحت 18 عاما “2001” على ضيفه فريق طنطا في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم على ملعب فرع النادي المصري الضواحي 1 ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الجمهوريه لتلك المرحلة السنية ، وأدارها طاقم تحكيم من منطقة دمياط مكون من عبد الرحمن عوض حكمًا للساحة ومعه كل من أحمد حبيب ومحمد اللبان كمساعدين.



انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدف للا شئ سجله عبد الله حمدي في الدقيقة الثامنة والثلاثين واستطاع المصري على مدار الشوطين الحفاظ على نظافة شباكه بفضل تألق حارسه إيهاب العايدي ومن أمامه خط دفاعه الصلد ، فيما أهدر مهاجمو المصري أكثر من فرصة خطرة كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة على أقل تقدير.



مثل المصري: ايهاب العايدي حارس مرمي ، محمد السيد ، هشام ايهاب ، حازم حسين ، عبد السلام احمد في خط الدفاع ، عبدالله حمدي ، عبد الحميد حمدي ، مهند رمضان في خط الوسط ، أحمد شداد ، عمرو عبد اللطيف ، مهند صادق لخط الهجوم ، فيما شارك في الشوط الثاني البدلاء محمد فرحات ومحمد السيد وجمال عادل بدلا من عمرو عبد اللطيف ، أحمد شداد ، مهند صادق.



الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق يتكون من الكابتن احمد نبيه مديرًا فنيًا ، الكابتن احمد يوسف مدربًا ، الكابتن طارق الشناوي مدربًا للحراس ، الكابتن محمد جبر أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، الكابتن محمد عوض مديرًا اداريًا ، فيما يشرف على القطاع فنيًا الكابتن مجدي الشناوي المدير الفني للقطاع ، الكابتن حامد الزهار مديرًا فنيًا لقطاع البراعم ، الكابتن محمد المنصوري مديرًا اداريًا ، الكابتن سعيد ابراهيم مساعدًا لمدير القطاع ، الكابتن السيد الناغي المشرف على تدريب حراس المرمى ، الدكتور علاء الدين عاطف مخطط أحمال ، الكابتن ابراهيم الصفتي إداريًا للقطاع.



