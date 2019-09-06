أم تطلق النار على ابنتها بسبب زيارة مفاجئة.. صور

قامت سيدة من ولاية "أوهايو" الأمريكية بإطلاق النار على ابنتها، وأصابتها في ذراعها بالخطأ، وجاء ذلك عندما قررت الابنة التي تبلغ من العمر 18 عامًا التوجه إلى منزل العائلة في زيارة مفاجئة، ولسوء حظها فقد اعتقدت والدتها أنها ربما تكون "لصًا" أو "دخيلًا".



وأوضحت الأم تفاصيل الواقعة لشرطة مدينة "جيرارد" بولاية "أوهايو" قائلة إنها كانت بمفردها بالمنزل، مساء الجمعة الماضية، ولم تكن تتوقع قدوم أي شخص عندما قامت ابنتها بفتح باب غرفة نومها على نحو مفاجئ، وفي هذه اللحظة قامت الأم بإطلاق رصاصة واحدة من مسدس خاص بها، بحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وتم نقل الابنة إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة؛ وأفادت الشرطة بأن الأم، والتي لم يتم الإشارة إلى هويتها، كانت في حالة صدمة واضحة جراء ما حدث، مشيرة إلى أن الأم لديها ترخيص حيازة سلاح.



ومن جانبها، أوضحت الابنة "هانا جونز" في منشور شاركته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مؤخرًا، أن والدتها لم يكن لديها أي فكرة بشأن عودتها إلى المنزل من الكلية، واعتقدت أن شخصًا ما قد اقتحم المنزل من أجل إيذائها، وكانت تخشى على حياتها، وهو ما دفعها إلى إطلاق النار.



وتابعت قائلة إنها أصيبت في ذراعها اليمنى، لكنها في الوقت ذاته أكدت على سعاتها كونها مازالت على قيد الحياة، بالرغم من أنه مازال أمامها رحلة طويلة ومؤلمة حتى تتعافى.