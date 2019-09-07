أمطرهم بوابل من بندقيته.. ابن عاق يقتل والده وزوجته وشقيقه.. ويختبئ في الزراعات بسوهاج

مع مطلع أول ضوء من نهار يوم الجمعة، أمسك ببندقيته الآلية، فحصها جيدا، تأكد من جاهزيتها للعمل لمهمته التي رسمها له الشيطان، وضع خزينة داخل البندقية، ووضع عددا من الخزن الممتلئة بالرصاص في جيب جلابيته، قاصد شقة والده بقرية قلفاو مركز سوهاج.



فكر وخطط وانتهى به تفكيره الشيطاني الى قتل والده وزوجة والده وشقيقه الطفل من والده، ليضع حدا للمشاجرات التي تحدث بينهم، طرق عليهم باب الشقة ولم يفتح له أحد، وظن الوالد أن ابنه جاء ليتشاجر معه كعادته اليومية ولم يفتح له الباب.



كسر الابن باب الشقة فوجد والده أمامه وفتح عليه نار بندقيته الالية فأرداه قتيلا وخرجت زوجة والده من غرفتها فقتلها هي الأخرى وعند خروج الطفل "أخيه من والده" على صوت الرصاص قتله هو الآخر ليكتمل المشهد المأساوي، بقتل الثلاثة وفر المتهم من مكان الجريمة.



الشرطة حضرت سريعا للمنطقة، وتم تطويق القرية بحثا عن الجاني، والجيران أكدوا للشرطة أن القاتل اختفى داخل زراعات الذرة بعد أن انهي مهمته، الشرطة عاينت الجثث وتبين وفاة الجميع، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة.



المستشار أحمد حمدان، وكيل نيابة سوهاج، أنتقل إلى مكان الجريمة وتمت معاينة الجثث بصالة الشقة وتبين إصابتهم جميعا بطلقات متفرقة بالجسم، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثث لمشرحة مستشفي سوهاج العام، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثث والتصريح بالدفن عقب ذلك.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بالواقعة وانتقل الي مكان الجريمة العميد عبد الحميد ابو موسي، مدير المباحث الجنائية، والعميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج،والرائد أحمد صقر، رئيس مباحث سوهاج، وتبين قيام "محمد.ص.م" 38 عاما عاطل بقتل والده "صابر.م.ع" 56 عاما عامل بمعهد ديني بقرية قلفاو، وزوجة والده "ناهد.م.أ" 38 عاما موظفة بادارة ري سوهاج، وشقيقه من والده يوسف 5 سنوات.



أشارت التحريات إلى أن الجاني سيئ السير والسلوك ودائم التشاجر مع والده وسبق لله سرقة والده عدة مرات آخرها سرقته دراجة بخارية خاصة بوالده، وان الجاني ارتكب الجريمة بسبب المشاجرات المتكررة مع والده.