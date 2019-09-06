استعدادا للقسم الثالث.. ناصر ملوى يواجه أبوتيج وديا الاثنين

قرر الجهاز الفني لمركز شباب ناصر ملوى بقيادة محمود فرغل، خوض مباراة ودية أمام فريق ابوتيج، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد من دوري القسم الثالث.



وأعلن الجهاز الفنى لمركز شباب ناصر ملوى عن خوض تلك المباراة على ملعب الاربعين ، ضمن استعدادات الفريقين لدوري القسم الثالث، وذلك بعد الاتفاق بين كل الأجهزة الفنية على لعب تلك الودية.



ويشارك مركز شباب ناصر ملوى بالقسم الثالث بالمجموعة الثالثة ء بينما يشارك فريق أبوتيج بالمجموعة الثانية خلال الموسم الجديد.



يذكر أن مركز شباب ناصر سوف يلعب بالقسم الثالث خلال الموسم الجديد بعد قرار اللجنة المؤقتة بإلغاء دورة الترضية المحددة للبقاء بالقسم الثانى.

