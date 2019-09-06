ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا للقسم الثالث.. ناصر ملوى يواجه أبوتيج وديا الاثنين

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:07 م
مركز شباب ناصر ملوى
مركز شباب ناصر ملوى
مالك خالد
قرر الجهاز الفني لمركز شباب ناصر ملوى بقيادة محمود فرغل، خوض مباراة ودية أمام فريق ابوتيج، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد من دوري القسم الثالث.

وأعلن الجهاز الفنى لمركز شباب ناصر ملوى عن خوض تلك المباراة على ملعب الاربعين ، ضمن استعدادات الفريقين لدوري القسم الثالث، وذلك بعد الاتفاق بين كل الأجهزة الفنية على لعب تلك الودية.

ويشارك مركز شباب ناصر ملوى بالقسم الثالث بالمجموعة الثالثة ء بينما يشارك فريق أبوتيج بالمجموعة الثانية خلال الموسم الجديد.

يذكر أن مركز شباب ناصر سوف يلعب بالقسم الثالث خلال الموسم الجديد بعد قرار اللجنة المؤقتة بإلغاء دورة الترضية المحددة للبقاء بالقسم الثانى.

ترشيحاتنا

الإفتاء تنصح بدعاء يساعدك على الخشوع فى الصلاة

بطن مكشوف.. حلا شيحة تثير الجدل بإطلالة جريئة.. ومتابعة: قمر

السودان يرحب برفع تعليق عضويته في الاتحاد الأفريقي ويشكر الرئيس السيسي

غريبة لكن على الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات مفيدة شيحة فى عيد ميلادها

عمالقة أوروبا يتصارعون على ضم محمد صلاح.. واللاعب يحسم مستقبله

صدمة.. أول استقالة لـ مدير فني قبل بداية الدوري المصري هذا الموسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام معسكر حكام القائمة الدولية تحت إشراف فيفا.. صور

صدى البلد يكرم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.. صور

الموت يحوم حول البهاما.. شاهد | جثث ومفقودون بالآلاف بسبب إعصار دوريان