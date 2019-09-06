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رياضة

الشوط الثاني.. مصر تحرج الكاميرون وتتقدم 25-11 بـ بطولة العالم لناشئات الطائرة.. فيديو

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:08 م
منتخب مصر
منتخب مصر
عمرو ابوبكر
أنهى المنتخب المصري لسيدات الكرة الطائرة الشوط الثاني من المباراة أمام نظيره الكاميرون بالتقدم 25-11، ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة بصالة هيئة قناة السويس المغطاة.

الشوط الأول..

سيطر منتخب مصر في بداية الشوط وأصبح الفارق 10 نقاط، واستمر المنتخب الوطني في الاستحواذ على أجواء المباراة، ثم أنهى الشوط الأول بالتقدم 25-14.

الشوط الثاني.. 

ازدادت السيطرة من منتخب مصر، وتمكنوا من الحد من قدرة هجوم منتخب الكاميرون حيث أنهم تفوقوا بنتيجة أكبر من الشوط الأول وتقدموا في الشوط الثاني 25-11.

تستضيف الصالة المغطاة التابعة لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

وتضم المجموعة الأولى منتخب مصر المضيف بجانب دول بورتريكو والبرازيل والصين والكاميرون أما المجموعة الثانية تضم إيطاليا وكوريا الجنوبية وأمريكا وكندا والمكسيك، والمجموعة الثالثة تضم منتخبات دول روسيا وبيلاروسيا والأرجنتين وتايلاند ورومانيا والرابعة تضم دول تركيا واليابان وبيرو وبلغاريا والكونغو الديمقراطية.

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