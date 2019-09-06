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مرأة

قمر في كل حالاتك.. يسرا تبهر متابعيها بإطلالة جذابة وميك اب ناعم..شاهد

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:12 م
آية التيجي
نشرت الفنانة يسرا صورا لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وهي بإطلالة انيقة وجذابة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعليق على صورتها والتعبير عن حبهم الشديد لها، حيث علقت متابعة لها: قمر في كل حالاتك.

وعلقت يسرا على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: "كنت أذهب إلى أي مكان ولم يغزو أحد خصوصيتي بطريقة مزعجة. استطعت الصعود إلى قمة الهرم بنفسي في الثالثة صباحًا والصراخ في أعلى رئتي ولم يحكم أحد على ذلك"

وارتدت يسرا بالطو من الجلد باللون الأخضر، وهو ما أبرز من جمال عيونها، وأناقتها المميزة للغاية، حيث كانت إطلالتها من توقيع الاستايلست ياسمين عيسى.

وقامت يسرا برفع شعرها إلى الاعلى، بعمله ذيل حصان، وهو ما أبرز من جمال ورقة ملامحها، حيث قامت برفع قبعة الجاكت على رأسها.

ولم تتكلف يسرا في وضع الماكياج، حيث انها اختارت إبراز جمال عينيها بوضع الآي لاينر/ مع الاى شادو السموكي، وقامت بابراز جمال شفتيها بوضع اللون النبيتي كأحمر شفاه.

وأبرزت يسرا إطلالتها بإرتداء عقد كبير وضخم باللون الذهبي، ومزين بالزمرد من المنتصف، وبألوان مختلفة.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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