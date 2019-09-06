تعرف على تشكيل منتخب المغرب لمواجهة بوركينا فاسو.. وأشرف حكيمي يغيب

أعلن المدرب وحيد خليلوزيتش مدرب المنتخب المغربي، تشكيلة فريقه الذي يخوض ودية بوركينا فاسو، والتي جاءت مغايرة تماما للتي كان يعتمد عليه الفرنسي هيرفي رينارد، في الفترة السابقة.



وشهد تشكيل المدرب الصربي، في ظهوره الأول مع الأسود، العديد من المفاجآت منها عودة المخضرم فؤاد شفيق، للعب في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب أشرف حكيمي.



كما تنطلق المواجهة بمشاركة الشقيقين سفيان ونور الدين أمرابط، لأول مرة منذ مواجهة إيران في مونديال روسيا 2018.



وفيما يلي التشكيل الرسمي للمنتخب المغربي، كالتالي:



حراسة المرمى: ياسين بونو.



خط الدفاع: نبيل درار- فؤاد شفيق- يونس عبد الحميد- زهير فضال.



خط الوسط: سفيان أمرابط - فيصل فجر- أمين حارث.



خط الهجوم: حكيم زياش - نور الدين أمرابط - رشيد عليوي.