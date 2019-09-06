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ديني

كيفية أداء صلاة الحاجة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:20 م
صلاة الحاجة
صلاة الحاجة
محمود ضاحي
ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من سائل يقول "ما هي كيفية أداء صلاة الحاجة؟".

وأجاب مجمع البحوث عبر فيس بوك، أن كثيرا من أهل العلم ذهبوا إلى مشروعية صلاة الحاجة، فقد روى أحمد بسند صحيح عن أبي الدرداء أن النبي ﷺ قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا.

وأضاف: أخرج الترمذي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: من كانت له إلى الله حاجة، أو إلى أحد من بني آدم، فليتوضأ وليُحسن الوضوء، وليصلّ ركعتين، ثم ليُثن على الله، وليُصلِّ على النبي صلّى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك مُوجِبات رحمتك، وعزائمَ مغفرتك، والغنيمة من كل برّ، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته، ولا همًَّا إلا فرَّجته ، ولا حاجة هي لك رضًا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.

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