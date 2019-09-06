ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ارتفاع إيرادات الفيل الأزرق 2 لـ 95 مليون جنيه

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:36 م
الفيل الازرق 2
الفيل الازرق 2
سعيد فراج
حقق فيلم الفيل الأزرق 2، إيراد يومي أمس الخميس 5 سبتمبر، بلغ 484 ألفا و668 جنيه مصري، لترتفع إجمالي إيرادات الفيلم إلى 94 مليونًا و986 ألفًا أي ما يقرب من 95 مليونًا، منذ بدأ عرضه بدور العرض السينمائية يوم 25 من شهر يوليو الماضى ليواصل زحفه نحو الـ 100 مليون جنيه، وهو رقم غير مسبوق فى تاريخ السينما المصرية.

فيلم الفيل الأزرق 2 يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

وطرح فيلم "الفيل الأزرق 2" يوم 25 يوليو الماضى فى جميع دور العرض المصرية، كما انطلق عرضه فى نفس الوقت بدور العرض فى السعودية والإمارات وسوريا، على أن يطرح فى لبنان والأردن ابتداءً من اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى، وتونس أيضًا مع انطلاق العيد.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل عرض الفيل الأزرق 2.. كريم عبد العزيز يوجه رسالة إلى جمهوره

يحيى راشد .. كريم عبد العزيز يروج لـ الفيل الأزرق 2

واصل التحليق على القمة.. 4 ملايين جنيه إيرادات الفيل الأزرق 2 أمس

الفيل الأزرق 2 يتخطى مليون جنيه إيرادات أمس

فيلم الفيل الازرق الجزء الثاني.. لماذا حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية ؟

تراجع للمركز الثاني.. الفيل الأزرق 2 يحقق 650 ألف جنيه إيرادات أمس

ترشيحاتنا

تصعيد جديد.. طائرتا استطلاع إسرائيليتان تخترقان الأجواء اللبنانية

عضو مجلس الزمالك السابق يدلي بصوته في الجمعية العمومية للنادي

المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين.. تجنب الحذف في 5 خطوات

شعبة الدواجن بالقاهرة تطالب الدولة بسرعة التدخل لحماية الصناعة الوطنية

رغم التراجع .. اقتصادية النواب تحذر من شراء الذهب في هذا التوقيت

الحكومة تعلن موعد بدء عمل الجهاز الإداري من العاصمة الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام معسكر حكام القائمة الدولية تحت إشراف فيفا.. صور

صدى البلد يكرم الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.. صور

الموت يحوم حول البهاما.. شاهد | جثث ومفقودون بالآلاف بسبب إعصار دوريان