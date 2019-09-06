ارتفاع إيرادات الفيل الأزرق 2 لـ 95 مليون جنيه

حقق فيلم الفيل الأزرق 2، إيراد يومي أمس الخميس 5 سبتمبر، بلغ 484 ألفا و668 جنيه مصري، لترتفع إجمالي إيرادات الفيلم إلى 94 مليونًا و986 ألفًا أي ما يقرب من 95 مليونًا، منذ بدأ عرضه بدور العرض السينمائية يوم 25 من شهر يوليو الماضى ليواصل زحفه نحو الـ 100 مليون جنيه، وهو رقم غير مسبوق فى تاريخ السينما المصرية.



فيلم الفيل الأزرق 2 يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".



وطرح فيلم "الفيل الأزرق 2" يوم 25 يوليو الماضى فى جميع دور العرض المصرية، كما انطلق عرضه فى نفس الوقت بدور العرض فى السعودية والإمارات وسوريا، على أن يطرح فى لبنان والأردن ابتداءً من اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى، وتونس أيضًا مع انطلاق العيد.



أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.