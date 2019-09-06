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رياضة

تجهيز 5 مراكز شباب ببني سويف بأجهزة حاسب آلي

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:31 م
صدى البلد
مالك خالد
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تجهيز 5 مراكز شباب بمحافظة بني سويف بأجهزة حاسب آلي، وذلك على هامش بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

شهدت مراكز الشباب بالمحافظة تزويد كل من مركز شباب كفر ابو سهله بمدينة إهناسيا، ومركز شباب أطواب بمدينة الواسطي، ومركز شباب طحا البيشه بمركز ببا، ومركز شباب الشنطور بمدينة سمسطا، ومركز شباب بهبشين بمدينة مركز ناصر.

وتأتي تلك الخطوة ضمن التعاون بين الوزارتين لتحويل مراكز الشباب بمراكز خدمة اجتماعية دامجة.

وأعلنت الوزارة أن المرحلة شملت تزويد 45 مركز شباب بمحافظات مختلفة، وستشهد المرحلة الثانية تزويد 55 مركز شباب آخر بمحافظات أخرى.

كما أعلنت الوزارة انطلاق تدريبات للحاسب الآلي وريادة الأعمال بتكلم المراكز بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاتصالات وشركة سيكو.

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