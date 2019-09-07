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ديني

حكم الأكل لمن لم يسمع أذان الفجر في رمضان .. فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:06 ص
الدكتور أحمد ممدوح
الدكتور أحمد ممدوح
القسم الديني 2
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الشخص الذي أكل أو شرب بعد أذان الفجر بدقيقة أو نحوه، ولم يسمع الأذان، ينبغي عليه إكمال يومه وصيامه صحيح ولا يجب عليه إعادة صيام يوم آخر.

وأوضح ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: ما حكم شخص كان يعمل في الصحراء، وكان يتناول السحور، ولم يسمع أذان الفجر ثم علم من الراديو أنه كان منذ أقل من دقيقة؟ هل يعيد الصوم؟ أن مَنْ أَكَلَ أو شَرِبَ متعمدًا في نهار رمضان أفطر بإجماع العلماء، وعليه قضاء يوم فقط في بعض المذاهب، وقضاء يوم مع الكفارة في بعض المذاهب.

وأضاف أمين لجنة الفتوى أن الكفارة صوم ستين يومًا متتابعة أو إطعام ستين مسكينًا إن لم يستطع الصوم، والجميع متفق على أن من أكل أو شرب عامدًا في نهار رمضان مذنب وآثم لانتهاك حرمة الصوم، لافتًا إلى أن من أكل أو شرب ناسيًا فإن صومه لا يبطل الصوم وليس فيه قضاء وصيامه صحيح.

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