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رياضة

منتخب البرازيل يهزم بورتوريكو 3-0 في بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:36 م
جانب من اللقاء اليوم
جانب من اللقاء اليوم
حسن العمدة
فاز منتخب البرازيل على نظيره بورتوريكو 3-0 فى مباراة الجولة الثانية بالمجموعة الاولى والتى اقيمت اليوم الجمعة على الصالة التابعة لهيئة قناة السويس ببطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة.

جاءت نتائج الاشواط 25-12 و25-20 و25-13.

ويذكر أن المنتخب البرازيلى كان حصل على راحة من المباريات أمس الخميس بالجولة الافتتاحية بالبطولة...فيما خسر منتخب بورتوريكو امام المنتخب الوطنى 3–1 فى المباراة الافتتاحية امس.

وتضم المجموعة الاولى ايضا الكاميرون والصين

وتستضيف الصالة التابعة لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية منافسات المجموعتين الأولى والثانية فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة بمجمع الصالات باستاد القاهرة.

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