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سيدة جاحدة تعذب كلبا وتحرق عينه بالسيجارة.. صور

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 09:38 م
صدى البلد
أحمد شريف
أقدمت سيدة عديمة الرحمة، على حرق عين كلب بسيجارة مشتعلة، وذلك عبر فيديو نشره أحد المواقع المختصة بالتعذيب.

وتوضح اللقطات المزعجة، الكلب وهو مربوط من فمه مما يتسبب في ضعف تنفسه بشكل سليم، بحسب ما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وتظهر السيدة عبر الفيديو، وهي تحمل الكلب الصغير بعنف من عنقه، لتقوم بعد ذلك بإشعال سيجارة وغرزها بعين الكلب المسكين.

في حين الكلب عاجز عن فعل أي شيء تجاه السيدة التي تعذبه.

بعد أن تم تداول الفيديو، تحاول جمعية منع القسوة على الحيوانات في سنغافورة الآن التعرف على المرأة.

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